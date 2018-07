A Dinamarca está a aprovar um pacote de leis e medidas governativas referentes à regulação das 25 áreas muçulmanas localizadas no país. Segundo o The New York Times, o governo deste país está disposto a obrigar as famílias de imigrantes a praticar a cultura da Dinamarca se estas não o fizerem voluntariamente.

As 22 propostas foram apresentadas ao parlamento com o nome de "o pacote do gueto" em Março de 2018 e a maioria foi aprovada no órgão eleitoral. Mais medidas do mesmo género irão a votos no Outono.

As medidas "restritivas" serão impostas às áreas de concentração de imigrantes, que apresentam um elevado nível populacional com taxas de desemprego altas e violência de gangues. Estes locais são chamados pelo próprio governo dinamarquês de "guetos": uma definição usada pelo Ministério dos Transportes e Habitação e pelo primeiro-ministro, Lars Løkke Rasmussen.

O governo da Dinamarca quer que as crianças filhas de imigrantes sejam separadas dos pais durante 25 horas durante a semana (não incluindo o período de sesta), durante as quais têm uma educação obrigatória sobre "os valores dinamarqueses" (que abrange as tradições do Natal e da Páscoa) e a língua dinamarquesa. A presença é mandatória e a não-comparência implica o cancelamento de ajudas financeiras provenientes do governo.

Uma medida que ainda está em processo de ser aprovada pretende que os tribunais tenham a autoridade de dobrar a pena de certos crimes que sejam cometidos nos 25 bairros classificados como "guetos", tendo em conta o rendimento do imigrante, o seu estado laboral, a educação, se tem registo criminal e "a sua descendência não-ocidental". Outra proposta do mesmo género quer punir os pais de crianças imigrantes com pena de prisão até 4 anos se estes forçarem os seus filhos a fazerem viagens extensas ao seu país de origem – o governo entende-as como "viagens de re-educação".

Algumas propostas foram rejeitadas por serem muito radicais, como a do Partido das Pessoas que queria impor que as crianças que habitam nos "guetos" tivessem um recolher obrigatório às 20h00. Quando questionado como esta norma poderia ser aplicada, o político Martin Henriksen e membro do partido sugeriu que as crianças usassem pulseiras nos tornozelos.

O ministro da Justiça Soren Pape Poulsen comentou o emprego destas medidas e definiu as acusações de que os "imigrantes não seriam iguais aos olhos da lei" e "que seriam punidos mais severamente [que os outros cidadãos dinamarqueses]" como "disparates". Poulsen acrescentou que as medidas só iriam afectar aqueles que quebrassem as leis.

Do outro lado da barricada, Yildiz Akdogan, um político social-democrata, acusou os dinamarqueses de estarem tão dessensibilizados com a retórica dura usada relativamente aos imigrantes que já nem sequer se apercebem da conotação negativa da palavra "gueto" e como esta lembra os guetos dos judeus durante a Alemanha Nazi.

O poder das palavras

Ao, NYT, a imigrante Rokhaia Naassan explicou o seu receio com o facto da palavra "gueto" se ter tornado tão comum, puxando do seu telemóvel para mostrar um post no Facebook de um político de extrema-direita a reclamar de um supermercado vender um bolo com as palavras "Eid Mubarak", que se referem ao feriado muçulmano Eid (marca o fim do jejum do Ramadão).

Tal como Naassan e as suas irmãs, os residentes do gueto onde moram querem sair dessa área assim que o conseguirem suportar financeiramente. O Mjolnerparken é um dos piores guetos da Dinamarca a nível de emprego e educação: 43% dos residentes estão desempregados, 82% vem de "descendência não-ocidental", 53% tem níveis educacionais baixos e 51% tem uma média salarial diminuta.

Rokhaia queixa-se também das crianças imigrantes falarem dinamarquês sem sotaque e conhecerem tão mal a sua língua de origem que pouco conseguem comunicar com gerações mais antigas, como os seus avós. Sara, irmã de Rokhaia, interroga-se se os dinamarqueses sempre se sentiram assim relativamente ou imigrantes ou se é algo novo. "A política da Dinamarca é só sobre os muçulmanos agora. Eles querem que nos assimilemos à cultura deles ou que saíamos."

"A cultura deles não se enquadra aqui"

A opinião é de Anette Jacobsen, uma dinamarquesa de 64 anos que trabalhou como farmacêutica. Jacobsen lembra que o sistema social da Dinamarca permitiu que os 4 filhos tivessem acesso a educação e saúde gratuitamente, graças aos impostos pagos pelos habitantes do país. "Moralmente, eles [imigrantes] deviam estar agradecidos de serem aceites no nosso sistema, construído ao longo de gerações [de dinamarqueses], sublinhou. Para esta, "a cultura deles não se enquadra aqui".

Também o seu marido, Jesper Jacobsen, partilha a mesma opinião: "Eles estão a 300 a 400 anos atrás de nós".

Sobre as medidas aprovadas pelo governo no que diz respeito aos muçulmanos imigrantes no país, o casal aprova. "As pessoas mais novas vão perceber o que significa ser dinamarquês e não serão como os seus pais", refere Jesper.