As leis sobre imigração no país têm ficado mais rígidas nos últimos anos. Medidas recentes incluem o banimento de véus e a confiscação de joias de imigrantes.

Outrora um dos países europeus com leis de imigração mais liberais da União Europeia, a Dinamarca parece estar a mudar a sua posição sobre os refugiados nos últimos anos.

Seguindo uma série de medidas apresentadas no parlamento do país com nome de "o pacote do gueto" em março de 2018 e cuja maioria foi aprovada no órgão eleitoral, o governo da Dinamarca introduziu a proposta de alojar os imigrantes que viajem para o país numa pequena ilha isolada com seis hectares.

A ilha, que alberga um centro de pesquisa sobre doenças animais e um cemitério para os mesmos, fica a cerca de três quilómetros da costa. Não se conhecem mais pormenores sobre a mesma.

Peter Skaarup, do Partido do Povo Dinamarquês (DPP, sigla oficial), apresentou a ideia da ilha recentemente, acabando por ser confrontado por centenas de protestantes que se opõem à proposta. "Lindholm [a ilha] é para os pássaros livres, não para humanos em jaulas", lia-se num cartaz de um manifestante.

Outras medidas recentes tomadas no país para lidar com a vinda de imigrantes incluem o banimento de véus a tapar a cara, a confiscação de joias pertencentes aos refugiados e a designação de 29 novas áreas urbanas conhecidas por "guetos", onde deverão ficar os refugiados.





As novas leis da Dinamarca para os guetos de imigrantes A Dinamarca está a aprovar um pacote de leis e medidas governativas referentes à regulação das 25 áreas muçulmanas localizadas no país. Segundo o The New York Times, o governo deste país está disposto a obrigar as famílias de imigrantes a praticar a cultura da Dinamarca se estas não o fizerem voluntariamente.





Diversas propostas debatidas no parlamento dinamarquês referem a proibição da morte de animais para constituir a comida "halal" (neste caso, as comidas e as formas de preparação das mesmas que os seguidores do Islão podem consumir ou não) e a interdição do uso de véu por professoras.

Um político dinamarquês chegou a sugerir que sejam aplicados horários de recolha e pulseiras eletrónicas para todas as crianças que residem nos "guetos" , segundo o Daily Mail.

A Dinamarca, à semelhança de várias nações ocidentais, enfrenta duas vozes antagónicas sobre a questão dos refugiados no país: partidos como o DPP declaram que são necessárias medidas mais fortes para lidar com o fluxo migrante e são apoiados por outros grupos políticos da esquerda e direita.

"Podem reduzir este problema a definições de racismo e xenofobia, mas é na verdade sobre complexas questões relacionadas com os valores [dinamarqueses] que existem há nos", acusou Mikael Jalving, um comentador político da Dinamarca. "A Dinamarca, a Noruega e a Suécia eram sociedades muito homogéneas até situações recentes", reforçou.



Em resposta, a líder parlamentar para o partido verde Alternativa Carolina Maier comentou que a Dinamarca costumava ser um dos melhores países do mundo. "Agora, vemos uma mudança lenta e perigosa que traz semelhanças com os anos 1930 com leis diferentes e para pessoas diferentes", concluiu.

Inger Stojberg, ministra da Imigração no país, escreveu no Facebook que "se és um inconveniente na sociedade dinamarquesa, não deverias ser um problema para os dinamarqueses comuns". "Eles [os imigrantes] são indesejáveis na Dinamarca e devem senti-lo", argumentou.

Alguns grupos de direitos humanos dinamarqueses já avisaram que irão tomar medidas legais para impedir que a proposta avance, seguindo o exemplo da Organização das Nações Unidas (ONU) que condenou o projeto.