Este ataque levou o presidente norte-americano, Donald Trump, a dar "luz verde" para que o país possa utilizar, se necessário, as suas reservas estratégicas de petróleo para "atenuar todos os choques no curto prazo". Mas há também riscos: a brusca subida dos preços poderá pesar ainda mais num crescimento já lento.



Esta vitória dos EUA pode significar também uma derrota para a China, já que se encontra envolvida num conflito comercial com os Estados Unidos, e deverá sofrer negativamente com o ataque, que poderá pesar na sua economia "muito gulosa de energia" e muito dependente dos preços do petróleo, lembra a AFP.



Resto do mundo



Em França, por exemplo, prevê-se um aumento na ordem dos 04 a 05 cêntimos por litro nos combustíveis, segundo disse à France Presse Francis Duseux, presidente da União Francesa das Indústrias Petrolíferas (UFIP).



Esse aumento antecipado do preço dos combustíveis poderá afetar a economia mundial ao cortar-se no orçamento dos consumidores.



O fornecimento de petróleo da Arábia Saudita, maior exportador mundial, sofreu temporariamente um corte para metade (cerca de 5,7 milhões de barris diários).

Desde 1991 que os preços do petróleo não aumentavam tanto como esta segunda-feira. O catalisador desta subida foi o ataque que ocorreu sábado a um campo petrolífero na Arábia Saudita, que provocou uma redução brutal na produção do maior exportador de petróleo do mundo. Entre a grande perdedora (a Arábia Saudita) e os EUA (de certa forma, beneficiários), estas são as consequências mais imediatas deste ataque.O ataque, que foi reivindicado pelos rebeldes Huthis do Iémen, atingiu a maior instalação de processamento de petróleo do mundo e um grande campo de petróleo, provocando grandes incêndios numa zona vital para o fornecimento global de energia. Os Huthis, apoiados politicamente pelo Irão, grande rival regional da Arábia Saudita, reivindicam regularmente lançamentos de mísseis com 'drones' contra alvos sauditas e afirmam que agem como represália contra os ataques aéreos da coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que intervém no Iémen em guerra desde 2015.Este ataque pôs em causa a capacidade do reino da Arábia Saudita proteger as suas instalações petrolíferas, de que dependem os seus principais recursos, apesar de importantes investimentos na segurança. Mas não só a credibilidade da segurança saudita fica afetada.O projeto de entrada na bolsa da Aramco, a empresa pública proprietária do centro atingido, poderá cair uma vez que pode pesar na sua valorização. Porque se o risco que esta central apresenta é maior do que o esperado, "os investidores vão querer mais pelo dinheiro que poderão investir", explicou Neil Wilson, analista da markets.com, citado pela Agence France Press.Outro dos derrotados é o Irão. Afinal, para além das sanções económicas que os norte-americanos impõem à venda do petróleo iraniano ao estrangeiro, o país é agora acusado de estar na origem do ataque. Teerão negou ter qualquer responsabilidade no caso, mas o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou já com novas represálias.Já entre os vencedores está um dos históricos aliados deste reino: os EUA saem vencedores deste ataque, mas com uma maior abertura ao risco. Os Estados Unidos deverão lucrar com o ataque contra o "gigante" saudita graças à sua própria produção petrolífera, dinamizada pela exploração maciça do gás de xisto, defendem os analistas da JBC Energy. "Os Estados Unidos vão continuar a produzir e os preços mais elevados só irão favorecer o crescimento da produção norte-americana", lembrou Neil Wilson.