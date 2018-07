Um dos envolvidos na missão de resgate de 12 crianças e o seu treinador de futebol numa gruta na Tailândia é um médico australiano. Richard Harris é um anestesista com mais de 30 anos de experiência em mergulho e voou para o país asiático na semana passada para trabalhar com a marinha real tailandesa e médicos especializados em Chiang Rai, de acordo com o Adelaide Advertiser.

O médico trabalha para a MedStar, um serviço de transporte rápido de pacientes em ambulâncias, e tem vasta experiência em mergulho, tendo estado envolvido em exploração de grutas subaquáticas na China, Nova Zelândia e Austrália.



No ano de 2011, o australiano fez parte da equipa que recuperou o corpo da sua amiga e também mergulhador, Agnes Milowka, na Caverna de Tank, em Millicent.

"A sua vida profissional nos campos da anestesia, do mergulho e da medicina de recuperação combinam perfeitamente com o seu interesse por territórios desconhecidos", pode ler-se no site do centro de conferências especializadas em mergulho OZTek.

São treze os mergulhadores internacionais envolvidos na operação de resgate das crianças e do seu treinador, além de seis oficiais da marinha tailandesa. Ainda não existe hora exacta para o começo de nova operação de resgate das crianças que permanecem na gruta.