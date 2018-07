O presidente de Angola, João Lourenço, vai visitar Portugal no próximo Outono, respondendo deste modo a um convite do Presidente português, Marcelo de Rebelo de Sousa, na tomada de posse como chefe de estado em Setembro do ano passado."Está fechado. O presidente de Angola vem a Portugal até final do ano", confirmou fonte oficial ao Expresso, que adianta que Marcelo e o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto, aproveitaram o encontro desta segunda-feira para começar a procurar datas para a visita. Ainda assim, parece ser dado adquirido que a visita só acontecerá depois da deslocação do primeiro-ministro, António Costa, a Luanda em Setembro.Também esta segunda-feira, Costa recebeu de Manuel Domingos Augusto uma carta do presidente angolano, João Lourenço, que disse traduzir "um sinal das boas relações" entre os dois países.Manuel Domingos Augusto entregou esta carta a António Costa no início da reunião entre ambos, nas instalações provisórias do primeiro-ministro português, no Terreiro do Paço, em Lisboa.António Costa recebeu o envelope fechado, em formato A4, tendo Manuel Domingos Augusto adiantado logo uma explicação para este acto diplomático: "É um sinal das boas relações" entre os dois países, disse. O teor desta missiva de João Lourenço para António Costa não foi divulgado pelas autoridades angolanas.