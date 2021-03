Arthur Hayes, o Zuckerberg das criptomoedas que pode ir parar à prisão

Taiwan, 2019. A Cimeira de Blockchain da Ásia tinha tudo para ser mais um evento banal dentro do género. Mas eis que uma acesa discussão começa num dos painéis. De um dos lados está Nouriel Roubini, professor de Economia da Universidade de Nova Iorque apelidado de Dr. Doom pela sua visão extremamente crítica das criptomoedas; no outro, está Arthur Hayes, fundador da BitMEX e um dos empresários de criptomoedas mais badalados do momento, que se destaca pelo estilo jovem e descontraído e linguagem sem filtros. Hayes provoca ao dizer que a sua empresa mudou de sede para as Seychelles, porque as autoridades ali são mais fáceis de subornar — "basta um coco", afirma. Roubini, enojado, acusa a BitMEX de ser um exemplo "de tudo o que está doente e podre nesta indústria". O debate ganha proporções míticas dentro do meio, passando a ser apelidado de Tangle in Taipei, como se ali tivessem estado Foreman e Ali, como no combate The Rumble in the Jungle.



Dois anos depois, tudo mudou. "Eles vão aprender que o preço dos seus alegados crimes não vai poder ser pago com fruta tropical", declarou o diretor assistente do FBI, William Sweeney Jr., na conferência de imprensa em que anunciou uma acusação criminal formal contra os líderes da BitMEX, em outubro de 2020. O processo é particularmente relevante por a empresa ser "a maior plataforma de trocas do género a enfrentar acusações criminais", como explicou o The New York Times. Como mercado virtual de compra e venda de criptomoedas, a BitMEX destacou-se pela sua aposta nos chamados contratos de futuros sobre criptomoedas, sujeitos à especulação do mercado, podendo conseguir-se ganhos estonteantes ou perdas tremendas.



A acusação do Departamento da Justiça contra a empresa foca-se em dois pontos: falta de aplicação de mecanismos antilavagem de dinheiro e permissão a iranianos sujeitos às sanções norte-americanas para operarem na plataforma. A pena pode chegar aos 10 anos de prisão efetiva. "As falhas em cumprir os requisitos antilavagem de dinheiro são suficientes para se ser acusado, embora tal signifique que a BitMEX teria de estar a fazer negócio nos EUA e isso ainda não é claro", explica à SÁBADO Carol Goforth, professora de Direito na Universidade do Arkansas e especialista em regulação do mercado de criptomoedas. "Contudo, em termos gerais, se se conseguirem provar estas acusações, sim, o senhor Hayes e os seus colegas podem acabar presos".