Perdem 190 milhões em bitcoin porque o dono da empresa morreu

Os advogados de vários clientes de um fundo de gestão de criptomoedas estão a exigir a exumação do corpo do fundador da empresa, num esforço de recuperar os 190 milhões de dólares em bitcoin que ficaram presos depois da sua morte.Gerald Cotten, de 30 anos, morreu em dezembro de 2018 depois de complicações relacionadas com a doença de Crohn, de que padecia. Mais ninguém da empresa que geria e fundava, a QuadrigaCX, sabia as palavras passe principais para a gestão do site, o que fez com que mais de 80 mil utilizadores da sua plataforma perdessem o acesso aos seus investimentos."O portátil a partir do qual ele geria a empresa está encriptado e eu não são a palavra passe nem o código de recuperação", apontou a mulher do empresário em tribunal, segundo avança o The Guardian. O computador em causa está consigo.O pedido de exumação do corpo não terá nada a ver com as palavras-passe, mas com algumas desconfianças que os clientes têm relacionadas com a sua morte. Cotten estava de lua de mel com a sua mulher na Índia quando morreu, mas as circunstâncias não são totalmente conhecidas.Há ainda alguns relatos de suspeitas de negócios mal feitos e de gastos enormes em equipamentos de luxo, razão pela qual os clientes querem ter a certeza que a morte foi verdadeira e não uma forma de o empresário se escapar de problemas.