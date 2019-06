Argentina e Uruguai às escuras após falha elétrica

Uma falha no sistema de interconexão elétrica deixou este domingo a Argentina e o Uruguai sem eletricidade. O 'apagão' começou cerca das 7h05 locais, 11h05 em Lisboa, e permanece sem se resolver.

No Twitter, o jornal argentino

informa que o país está às escuras há mais de uma hora e que os comboios e metros estão todos suspensos devido a essa falha.

A situação está a afetar toda a Argentina, segundo o porta-voz da empresa de eletricidade

Edesur, e afeta ainda uma parte do Uruguai. Junta, a população da Argentina e do Uruguai eleva-se a cerca de 48 milhões de pessoas.



O jornal argentino refere ainda que Santa Fé, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Córdoba e Mendoza são algumas das províncias afetadas.



Segundo o jornal argentino Clarín, o 'apagão' estende-se também a zonas do sul do Brasil e a várias cidades do Chile.



O diretor geral da empresa Edsur Argentina, uma distribuidora de eletricidade, Marcelo Cassin, já avançou "que não há registo de nenhum apagão como este". Resolver a situação é um processo que pode demorar horas.



O corte, segundo um comunicado da secretaria de Energia citado pelo jornal Clarín, foi consequência de um "colapso do sistema de interconexão", de causas "ainda não determinadas", e o restabelecimento do serviço pode demorar "algumas horas".



O subsecretário da Proteção Civil Daniel Russo precisou à televisão TN que o restabelecimento do serviço pode levar "entre seis e oito horas".



Russo adiantou que, embora as causas da avaria ainda estejam a ser investigadas, é admitida a hipótese de estarem "relacionadas com um fenómeno meteorológico".



Além de residências, a avaria afeta a sinalização de tráfego e a circulação ferroviária, e pode interferir na realização das eleições locais previstas para hoje na Argentina, segundo a BBC.



El apagón ya lleva más de una hora y están suspendidos todos los trenes pic.twitter.com/Jqj7UIJLCW — infobae (@infobae) June 16, 2019