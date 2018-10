As autoridades sauditas libertaram esta quarta-feira 19 filipinas que estavam detidas desde sexta-feira por participarem numa festa de 'Halloween', em Riade, aguardando agora julgamento na embaixada do seu país.

Em comunicado, o embaixador filipino na capital do reino, Adnan Alonto, anunciou ter conseguido a identificação das filipinas detidas, que afinal são 19 e não 17, como inicialmente reportado.

As autoridades concordaram em libertar as mulheres da prisão Al Nisa, na capital, e entregá-las "temporariamente" à embaixada das Filipinas, onde devem aguardar julgamento por terem violado a lei islâmica que proíbe a interacção em público entre homens e mulheres sem laços familiares, segundo Adnan Alonto.

"As leis da Arábia Saudita proíbem estritamente homens e mulheres solteiros de serem vistos juntos em público", pode ler-se no comunicado do Departamento de Negócios Estrangeiros das Filipinas.

Este episódio levou a embaixada em Riade a emitir um alerta à comunidade filipina no país, pedindo que esta "leve em conta as sensibilidades locais". Ao mesmo tempo, apelaram aos trabalhadores filipinos que se encontram no Médio Oriente que respeitem as tradições locais e as leis dos países anfitriões.

De acordo com dados das autoridades filipinas, cerca de três mil filipinos abandonam todos os dias o país, muitos deles rumo a países árabes, onde as mulheres tendem a trabalhar como trabalhadoras domésticas e os homens no sector da construção.

Cerca de dez milhões são trabalhadores migrantes no exterior e o envio de suas remessas representou 10,46% do PIB filipino em 2017, segundo o Banco Mundial.