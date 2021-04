Antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi hospitalizado em Milão

Ex-chefe de governo italiano ficou infetado pela covid-19 em setembro do ano passado. Desde janeiro, é a terceira vez que é internado após exames de rotina.

O antigo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, foi novamente internado na tarde desta terça-feira num hospital em Milão após uma série de exames de rotina depois do ex-chefe de governo italiano ter contraído o novo coronavírus em setembro do ano passado, avançam duas diferentes fontes do partido Forza Italia à Reuters.







Esta é a segunda vez em duas semanas que Berlusconi é internado, depois de outra série de exames no final de março e de, em janeiro, também ter estado vários dias hospitalizado no Mónaco devido a arritmias cardíacas.Em 2016, Berlusconi foi submetido a uma cirurgia de coração aberto por insuficiência aórtica grave e já tinha sido operado ao coração para a implantação de um bypass em 2006, além de ter sobrevivido a um cancro na próstata em 1977.