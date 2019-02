Rossel, detido provisoriamente desde maio de 2017, está a ser julgado em conjunto com a mulher, Marta Pineda, o sócio Joan Besolí - que também estava em prisão preventiva e será libertado -, um amigo libanês e dois presumíveis testas-de-ferro, tendo o Ministério Público espanhol pedido uma pena de 11 anos de prisão para o antigo líder do clube catalão.



De acordo com a acusação, Rosell, presidente do Barcelona entre 2010 e 2014, terá ocultado em paraísos fiscais perto de 20 milhões de euros, em proveitos obtidos com comissões ilegais de direitos de transmissão de 24 jogos da seleção brasileira e outros cinco milhões de um contrato de patrocínio com a Nike.

O tribunal da Audiência Nacional aceitou o pedido de Sandro Rosell para aguardar em liberdade o julgamento por branqueamento de capitais, depois de o ex-presidente do FC Barcelona ter passado quase dois anos em prisão preventiva.A decisão foi comunicada antes do início da sessão de hoje, em Madrid, onde Rosell enfrenta um julgamento por branqueamento de capitais e associação criminosa, e produz efeito imediato, ficando o ex-presidente do atual campeão espanhol de futebol sujeito a medidas de coação.