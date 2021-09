Angela Merkel apela a um voto pelo "futuro" da Alemanha

Reuters

A chanceler alemã, Angela Merkel, apelou hoje ao voto, em nome do "futuro" da Alemanha, no conservador Armin Laschet, na última reunião antes das legislativas, que podem virar a página de 16 anos de governo do seu partido.

"É sobre o seu futuro, o futuro dos seus filhos e o futuro dos seus pais, e é apenas a cada quatro anos que têm a oportunidade de decidir a nível federal quem deve moldar esse futuro, em Berlim", disse a ainda chanceler num encontro em Aachen, ao lado do candidato democrata-cristão, Armin Laschet, que está ligeiramente à frente, nas sondagens, do rival social-democrata Olaf Scholz.

Os eleitores alemães vão no domingo às urnas para escolher os deputados do Bundestag, a câmara baixa do parlamento federal, em eleições legislativas que porão fim à era Merkel.