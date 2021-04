Americanos totalmente vacinados já podem viajar

CDC americano deu luz verde para as deslocações de quem já tem as duas doses da vacina.

A partir desta sexta-feira, os norte-americanos que já tenham recebido as duas doses da vacina já podem viajar livremente. As novas regras foram anunciadas pelo Centro para o Controlo e Prevenção das Doenças (CDC, na sigla em inglês). Neste momento, existem já 100 milhões de americanos com pelo menos uma dose da vacina tomada.







REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

Estas novas regras podem vir a melhorar a indústria das viagens e do turismo, dado que será a primeira vez num ano que, pelo menos, uma parte da população vai poder viajar livremente dentro do EUA. O ritmo do vacinação no país está avançado, estando agora nos 3 milhões de pessoas por dia.As viagens internas estão assim livres de restrições para quem tenha levado a segunda dose da vacina há duas semanas. Isto significa que os avós que já estejam vacinados podem viajar sem teste ou quarentena para visitar a família. Ainda assim, é recomendável que usem máscaras nos aviões, autocarros ou comboios durante as suas deslocações e que mantenham a distância social.Sair dos EUA para quem está totalmente vacinado é possível e sem testes, a não ser que estes sejam obrigatórios no destino. Já no regresso aos EUA, estas pessoas devem ser testadas e apresentar um teste negativo para conseguirem entrar.