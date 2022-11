Alexei Navalny processa prisão russa por falta de condições

O opositor russo Alexei Navalny revelou hoje que vai processar a prisão em que se encontra detido por não lhe ter fornecido botas de inverno adequadas à neve e frio, impedindo-o de sair para zonas ao ar livre.







"Estou a processar o meu estabelecimento prisional exigindo que me forneçam botas de inverno", escreveu Navalny numa mensagem enviada aos seus advogados e publicada nas redes sociais.Segundo Navalny, que está preso a 200 km de Moscovo, esta privação "é um excelente exemplo da astúcia e sofisticação do sistema de pressão" nas prisões russas."Se não te dão botas de inverno, significa que não sais para passear, e sofres, ou sais para passear e ficas doente, o que já me aconteceu", diz o opositor.E, diz Navalny, ficar doente nesta prisão é "absolutamente não recomendado", sendo a água quente limitada a três chávenas por dia e os medicamentos pedidos à administração prisional.Alexei Navalny foi preso na Rússia em janeiro de 2021, no seu regresso ao país após ter sofrido um grave envenenamento, pelo qual culpa no Kremlin.Em março deste ano, foi condenado a nove anos de prisão em regime restritivo por aquilo que considera serem acusações fictícias de "fraude" e, em outubro, anunciou que enfrentava novas acusações que poderiam implicar até 30 anos na prisão."As estúpidas botas de inverno tornam-me vulnerável", disse hoje Navalny?, explicando que ??????quando a administração prisional coloca prisioneiros em inferioridade passa a exigir-lhes "que façam concessões".