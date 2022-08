Alex Jones condenado a pagar 4 milhões a pais de vítima do massacre de Sandy Hook

Alex Jones, fundador do InfoWars, foi condenado a pagar 4,1 milhões de dólares aos pais de uma criança morta no massacre de Sandy Hook. Jones vai ter de compensar os pais da criança por os ter difamado no seu programa de rádio e em vários textos publicados ao longo dos anos.