Ekaphol "Ake" Chantawong, o treinador dos "Javalis Selvagens" que os levou para dentro da gruta de Tham Luang, será o último a sair dali. É também o que se encontra mais fraco, segundo os media tailandeses: nos primeiros dias em que os rapazes estiveram encurralados na gruta, deu-lhes os seus alimentos e a água que tinha.Mas quem é este jovem de 25 anos que ensinou as crianças a meditar? Foi nessa posição que os mergulhadores encontraram os rapazes, a 3 de Julho, o dia em que foram descobertos vivos.Ake é o treinador adjunto da equipa, e o responsável pelos mais pequenos. No dia 23 de Junho, levou as crianças ao treino. Depois estava programada a visita às grutas. Nopparat Khanthavong, o treinador principal, deu alguns conselhos a "Ake" para que tudo corresse bem: avisou-o para ser o último na fila de bicicletas, de modo a conseguir ver todo o grupo.Foi Khanthavong quem nesse dia recebeu as mensagens dos pais, preocupados porque os filhos ainda não terem voltado. Correu até à gruta, onde encontrou as mochilas e as bicicletas abandonadas.A dedicação de Ake aos jovens jogadores é total. Quando os pais não podem ir buscá-los ou levá-los ao treino, o treinador adjunto trata disso. São a sua família.Aos dez anos, Ekaphol "Ake" Chantawong perdeu os pais e o irmão. Foi para um mosteiro onde se preparou para ser monge budista, mas acabou por abandoná-lo há cerca de três anos: tinha que dar assistência à sua avó doente. Foi a esta que enviou uma mensagem carinhosa. "Querida avó e tia, estou bem. Não se preocupem demasiado comigo. Tenham cuidado com a vossa saúde. Tia, por favor diz à avó que para fazer pasta de vegetais e porco crocante. Se conseguir sair vou comer isso", escreveu num pedaço de papel levado pelos mergulhadores.Ake também pediu desculpas aos pais das crianças através de uma carta. "A todos os pais, todas as crianças estão bem. As equipas de resgate estão a tratar bem delas. E prometo que vou tomar conta dos vossos filhos. Obrigado a todos pelo vosso apoio gentil e gostaria de pedir desculpas a todos", escreveu. Os pais responderam dizendo que não o culpam de nada.A sua tia, Umporn Sriwichai, garantiu ao jornal Sydney Morning Herald que o sobrinho está a cuidar dos rapazes: "Sei que ele está a manter os rapazes calmos e felizes. Ele adora-os muito porque perdeu o pai quando era muito novo. Ensinou aos rapazes na caverna a meditar. Os estudantes disseram aos socorristas que ele os ensinou a meditar para preservar a energia no corpo."A mesma força é frisada pelo seu amigo Auttaporn Khamheng, de 17 anos. "Por sobreviverem, todos são heróis mas o maior deles é o treinador. Tenho a certeza que fez tudo por todos os miúdos na gruta", sublinhou.