Sisidea representa cada grupo de pessoas que estão a ajudar nesta operação de salvamento. Os 12 rapazes e o treinador são representados como javalis - uma associação ao nome da equipa de futebol, "Javais Selvagens". O líder da operação de resgate,































Os cavalos brancos são os voluntários e as focas, os SEAL's da Marinha tailandesa que coordenam a operação. Os sapos são os mergulhadores estrangeiros que vieram ajudar.Os leões são os mergulhadores ingleses e os cangurus, os australianos; os pandas representam os chineses, as cegonhas, os japoneses e as morsas, são os suecos. Os tigres são os birmaneses e os elefantes castanhos, os especialistas vindos do Laos. Elon Musk é o Iron Man e os cães, os polícias.As aves são os media e os blogues tailandeses que criticaram a operação - por isso, voam em direcção contrária a todos os outros.



As mensagens de apoio também são para os super-heróis desta operação: os mergulhadores que, em vez de usarem uma capa, usam botijas de oxigénio.



Not all superheroes wear capes; some wear scuba tanks.

O caminho que têm de fazer para sairem da gruta não é tenebroso. É sim, um caminho de esperança.



Os mergulhadores encontraram a equipa de futebol mais inspiradora e corajosa do mundo: eles sim merecem erguer a taça do Campeonato do Mundo, que decorre até 15 de Julho.

#ThaiCaveRescue com Vcs, a seleção campeã do mundo de 2018. Aos mergulhadores, voluntários e tds direta e indiretamente ligados ao resgate, o nosso MUITO OBG. pic.twitter.com/NVADDVijKL — Viviane Firmino (@ViviKFirmino) 8 de julho de 2018

Aqui, fala-se de novo da selecção campeã do mundo de 2018: os rapazes e toda a equipa de resgate.Todos querem ver os campeões fora da caverna.