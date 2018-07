Os quatro jovens resgatados das cavernas de Tham Luang, Tailândia, só poderão abraçar os pais depois de saírem os resultados dos exames médicos a que foram submetidos. Apesar da proibição de contacto físico, os pais podem ver os filhos através de uma janela de vidro, segundo as autoridades. Os rapazes estão no hospital de Chiang Rai, onde foram criadas zonas de isolamento, e pediram para comer pad kra pao (galinha tailandesa com manjericão e arroz).Os abraços das crianças às famílias podem demorar dois dias a acontecer. Mas quando chegaram à superfície, os mergulhadores que as salvaram abraçaram-nos, conta o jornal The Guardian."Os visitantes poderão ver e falar com os pacientes. Nada de abraços nem toques e as famílias precisam de manter uma distância de segurança entre um e dois metros dos pacientes até que os resultados dos exames ao sangue voltem", explicou um dos responsáveis pela recuperação das crianças.Anupong Paojinda, ministro do Interior, confirmou que a nível geral, os rapazes estão de boa saúde. Três seguiram de ambulância para o hospital e um foi levado de helicóptero.Depois do resgate, os médicos precisam de se certificar de que as crianças não sofrem de infecções como leptoespirose (que pode causar meningites ou insuficiência renal; histoplasmose (um fungo que invade o corpo humano através das através das vias respiratórias e aloja-se nos pulmões); e raiva (um vírus transmitido por animais como morcegos e ratos).A questão da falta de comida também pode provocar problemas. Tendo em conta que a equipa de futebol esteve durante algum tempo com poucos ou nenhuns mantimentos, podem sofrer da síndrome de realimentação, que provoca efeitos adversos no corpo quando este é alimentado de novo.A nível psicológico também há algumas preocupações prementes: como as crianças e o treinador estiveram muito tempo sem luz solar, confinados a um espaço escuro e claustrofóbico, e sem contacto com outras pessoas para além dos colegas de equipa, é igualmente complexo determinar que efeitos psicológicos estas condições poderão provocar no futuro. Por um lado, a falta de luz solar pode causar alucinações e confusão mental. Por outro lado, o stress da situação na generalidade pode causar depressões, ataques de pânico, irritabilidade, alterações de sono, hipervigilância, entre outros.