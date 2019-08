Homem negro levado com corda pela polícia tem problemas mentais

Donald Neely, o homem negro que foi levado pela polícia com uma corda no estado norte-americano do Texas, sofre de bipolaridade e esquizofrenia. Quem o garante é a irmã, Taranette Neely, que em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times afirmou que o homem vive na rua e que a polícia devia conhecê-lo com base na sua história criminal.

O homem, de 43 anos, foi preso na passada semana sob a acusação de invasão de propriedade. A polícia, que afirma que o homem tinha sido avisado várias vezes para não invadir a área, garante que Donald foi escoltado por polícias a cavalo até à unidade de patrulha montada, puxado por uma corda, por não haver nenhum carro da polícia estava disponível.

O momento foi capturado em fotografia partilhada nas redes sociais. Chamou a atenção nacional ao recordar várias imagens de escravidão e maus-tratos por parte de brancos a afro-americanos. "Nunca deviam ter feito isto, levar um homem negro entre dois homens brancos a cavalo" lamenta a irmã.

De acordo com Taranette Neely, o estado do irmão piorou com a morte da avó em 2006. Nos últimos cinco anos tem vivido na rua, apesar dos esforços da família para o ajudar. Há três semanas, um dos irmãos tentou levá-lo para casa mas Donald saltou do carro em andamento.

Só este ano, o homem foi detido seis vezes - sempre por pequenos delitos. A família considera que, por essa razão, "os agentes já deviam estar familiarizados com os seus problemas mentais". O jornal The New York Times teve acesso ao registo criminal de Donald e desde 1990 que tem dezenas de detenções.

A agência de aplicação da lei Texas Rangers vai conduzir uma investigação criminal da detenção e o gabinete do Xerife de Galveston vai realizar uma revisão administrativa completa das políticas e práticas do Departamento da Polícia de Galveston, nos Estados Unidos. Os resultados vão ser divulgados quando a investigação for concluída.