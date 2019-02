Além disso, o líder religioso apresentou oito passos para a luta contra os abusos a menores na Igreja católica no final da cimeira com responsáveis de episcopados e institutos religiosos que debateram o tema. Francisco, que falava no discurso final do evento, após a missa celebrada na sala régia do palácio apostólico, disse ter chegado a hora de "dar diretrizes uniformes para a igreja", embora não tenha citado medidas concretas ou mudanças na legislação do Vaticano, enumerando apenas vários pontos para a luta contra os abusos a menores.



"Nenhum abuso deve jamais ser encoberto [como era habitual no passado] e subestimado, pois a cobertura dos abusos favorece a propagação do mal e eleva o nível do escândalo", começou por referir perante os 190 representantes da hierarquia religiosa e 114 presidentes ou vice-presidentes de conferências episcopais de todo o mundo que estiveram reunidos desde quinta-feira no Vaticano.

O último dia da cimeira dedicada ao assunto que decorreu no Vaticano terminou com declarações agressivas do Papa Francisco. O Santo Padre comparou este domingo os abusos sexuais perpetrados sobre os menores ao "sacrifício" de crianças dos "ritos pagãos"."Isso lembra-me a prática religiosa cruel, que prevalecia no passado em algumas culturas, de oferecer seres humanos -- especialmente crianças -- como sacrifícios em ritos pagãos", disse o papa, considerando que o clero ao ser culpado de tais atos se tornou "um instrumento de satanás".