Luc Besson acusado de violação

O realizador francês Luc Besson foi acusado por "uma jovem actriz" de a ter violado, quinta-feira, em Paris. Segundo a France Presse, o advogado de Besson, Thierry Marembert, diz que o realizador, responsável por filmes como Nikita e Leon, conhece a actriz "mas nunca se comportou de forma imprópria [com ela]", desmentindo "categoricamente as acusações". A polícia francesa deu início a uma investigação.

De acordo com a rádio Europe1, o primeiro meio de comunicação a divulgar o caso, a actriz diz que Luc Besson lhe deu uma chávena de chá e que, após ingerir a bebida, ficou inconsciente. A actriz disse ainda que tinha uma relação com o realizador francês há dois anos e que se sentiu obrigada a estar "íntima" com o cineasta para conseguir progredir na carreira.

As notícias sobre o caso surgiram no mesmo dia da cerimónia de encerramento do festival de Cinema de Cannes, onde uma das alegadas vítimas de Harvey Weinstein contou a sua história.

Besson, de 59 anos, é pai de cinco filhos.