Irmão de Marcelo e ex-deputado entre as primeiras vítimas da burla "olá pai, olá mãe"

Crime através do WhatsApp ocoreu em 2022.

Pedro Rebelo de Sousa, irmão do presidente da República foi vítima da burla conhecida como "olá pai, olá mãe", em 2022, depois de ter sido abordado no WhatsApp por alguém que se fez passar pela sua filha. O advogado acabou mesmo por enviar 987 euros para o número que lhe fez o pedido urgente. 

Burlões contactam as vítimas pelo WhatsApp fazendo-se passar pelos seus filhos
GDA via AP Images

No entanto, e tal como avança a edição desta segunda-feira do, esta burla ainda não era muito conhecida nessa altura e os burlões, que nunca chegaram a ser descobertos, conseguiram também levar o ex-deputado do PSD Eduardo Oliveira e Sousa - então presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal a fazer uma transferência de 3600 euros. 

Irmão de Marcelo e ex-deputado entre as primeiras vítimas da burla "olá pai, olá mãe"