A vida para quem se chama Jihad

Jihad é um nome comum em países de língua arábica. Para as culturas ocidentais, também está associado à "guerra santa" dos jihadistas. "Se eu perdesse a minha mulher de vista num aeroporto, ela jamais berraria o meu nome em público."

Jihad é um nome comum em países de língua arábica, por significar - como frisa a BBC - "combate por causas nobres". Contudo, para as culturas ocidentais, também está associado à "guerra santa" dos radicais islâmicos, como o autoproclamado Estado Islâmico e al-Qaeda contra "infiéis", contra infiéis. Aliás, militantes desses grupos são conhecidos como jihadistas. Portanto, como será a vida de quem se chama Jihad?



"Se eu perdesse a minha mulher de vista [num aeroporto], ela jamais berraria o meu nome em público. O mesmo aplica-se noutros locais", explicou Jehad Fadda, palestiniano de 32 anos, que vive em Londres. Tem orgulho no seu nome, que pertence ao avô, mas vê com desagrado as assumpções que as pessoas fazem de si: "Eu nem sequer sou uma pessoa muito religiosa", começou. "Em frente das pessoas, sinto que não tenho algo a dizer no que toca a escolhas pessoas. 'Portanto, não bebes porque és muçulmano.' Sim, é verdade, não bebo, mas não é porque sou muçulmano - tenho outras razões", concretizou à BBC.



Já Jihad Abdo, um dos actores sírios mais conhecidos, teve mesmo de mudar de nome para poder ter uma carreira nos Estados Unidos. "Cheguei aos EUA em Outubro de 2011. Em pouco tempo fui introduzido à reacção das pessoas perante o meu nome", explicou à BBC, enquanto gravava para a comédia norte-americana "Patriot". "Quando

sabiam que o meu nome era Jihad, a primeira coisa que lhes veio à cabeça são bombistas suicidas, e os jihadistas no Afeganistão ou Iraque", lamentou.



Ele considerou Jude, mas escolheu Jay. "Eu sou um tipo com uma mente aberta, e a minha mulher também. Digo-o de forma humilde: não quero saber do nome que tenho. O que há de importante é a nossa missão no mundo, a nossa ética e as nossas conquistas", disse.



A família entendeu. "Aconteceu o mesmo com Osama há anos. Em Rússia, foi com o nome Koba depois da morte de Stalin. Na Alemanha foi com Adolf [Hitler]", concluiu.