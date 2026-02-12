Negacionista da rutura climática global, Trump, que define o carvão como "limpo e bonito", recebeu a distinção de um grupo de membros do Clube do Carvão, de Washington.

Donald Trump recebeu na quarta-feira um prémio de empresários por ser o "campeão indiscutível do carvão", durante um evento na Casa Branca em que ordenou ao Departamento da Energia que compre eletricidade com esta origem.



Trump recebe prémio de industriais por ser o "campeão indiscutível do carvão" DR

Na ocasião, o diretor-geral da Peabody Energy, James Grech, deu a Trump uma estatueta a representar um mineiro.

"Já salvei 74 centrais elétricas a carvão de restrições e encerramentos", disse o republicano.

Depois de criticar o antecessor, Joe Biden (2021-2025) por "não ter aprovado uma única autorização de mina de carvão", Trump atacou a energia eólica, dizendo que não gosta dos "moinhos de vento loucos que se fabricam na China, mas que a China não utiliza".

Depois de receber a estatueta, Trump assinou uma ordem executiva que ordena ao Pentágono que dê prioridade à eletricidade proveniente do carvão.

Desde que regressou à Casa Branca, Trump retirou os EUA do Acordo de Paris, desmantelou políticas de energia limpa e anunciou que vai revogar o parecer que determina que há gases com efeito de estufa que são nocivos para a saúde.