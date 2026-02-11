Sábado – Pense por si

Vídeos
11 de fevereiro de 2026 às 18:57

Netanyahu reuniu-se com Marco Rubio antes de encontro com Trump na Casa Branca

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encontrou-se com o secretário de estado norte-americano, Marco Rubio, esta quarta-feira, em Washington D.C., antes das conversações com o presidente Donald Trump. Na agenda estarão o cessar-fogo em Gaza e as negociações nucleares com o Irão.

