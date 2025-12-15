Na semana passada, Portugal contabilizou mais dois novos casos de gripe aviária em Lisboa e Aveiro, registando, desde o início do ano, 46 focos de infeção pelo vírus da gripe aviária.

A Comissão Europeia atualizou esta segunda-feira as zonas de proteção e vigilância contra a gripe aviária de alta patogenicidade (GAAP) devido ao aparecimento de 74 novos casos em explorações avícolas dos Estados-Membros.



Bruxelas atualiza medidas contra a gripe aviária após registar 74 novos casos

De acordo com a informação publicada no Jornal Oficial da União Europeia (JOEU), até ao momento, ocorreram casos de gripo aviária em explorações que criam aves de capoeira ou outras aves em cativeiro em 18 Estados-Membros e na Irlanda do Norte, no Reino Unido.

Dentro da União Europeia (UE), os países que até agora tiveram explorações afetadas, além de Portugal, são a Alemanha, Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Hungria, Países Baixos, Áustria, Polónia e Suécia.

Desde a atualização anterior, a Bélgica, a Bulgária, a Dinamarca, a Alemanha, a Irlanda, a França, a Itália, a Lituânia, os Países Baixos, a Polónia, Portugal e a Eslováquia notificaram à Comissão novos surtos de GAAP em explorações avícolas.

Na semana passada, Portugal contabilizou mais dois novos casos de gripe aviária em Lisboa e Aveiro, registando, desde o início do ano, 46 focos de infeção pelo vírus da gripe aviária.

Perante esta situação, a CE atualizou as delimitações das zonas de proteção e vigilância e das zonas de restrição nesses países, para que estes focos não se propaguem.

Em Espanha, não se registaram novos casos e as zonas de proteção e restrição anteriormente delimitadas foram desativadas no dia 08 de dezembro.

A GAAP é uma doença viral infecciosa das aves que pode ter consequências graves na rentabilidade da criação de aves de capoeira, ao perturbar o comércio dentro da União e as exportações para países terceiros.

