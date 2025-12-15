Sábado – Pense por si

Mundo

Bruxelas atualiza medidas contra a gripe aviária após registar 74 novos casos

Lusa 11:10
As mais lidas

Na semana passada, Portugal contabilizou mais dois novos casos de gripe aviária em Lisboa e Aveiro, registando, desde o início do ano, 46 focos de infeção pelo vírus da gripe aviária.

A Comissão Europeia atualizou esta segunda-feira as zonas de proteção e vigilância contra a gripe aviária de alta patogenicidade (GAAP) devido ao aparecimento de 74 novos casos em explorações avícolas dos Estados-Membros.

Bruxelas atualiza medidas contra a gripe aviária após registar 74 novos casos
Bruxelas atualiza medidas contra a gripe aviária após registar 74 novos casos AP Photo/Virginia Mayo

De acordo com a informação publicada no Jornal Oficial da União Europeia (JOEU), até ao momento, ocorreram casos de gripo aviária em explorações que criam aves de capoeira ou outras aves em cativeiro em 18 Estados-Membros e na Irlanda do Norte, no Reino Unido.

Dentro da União Europeia (UE), os países que até agora tiveram explorações afetadas, além de Portugal, são a Alemanha, Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Hungria, Países Baixos, Áustria, Polónia e Suécia.

Desde a atualização anterior, a Bélgica, a Bulgária, a Dinamarca, a Alemanha, a Irlanda, a França, a Itália, a Lituânia, os Países Baixos, a Polónia, Portugal e a Eslováquia notificaram à Comissão novos surtos de GAAP em explorações avícolas.

Na semana passada, Portugal contabilizou mais dois novos casos de gripe aviária em Lisboa e Aveiro, registando, desde o início do ano, 46 focos de infeção pelo vírus da gripe aviária.

Perante esta situação, a CE atualizou as delimitações das zonas de proteção e vigilância e das zonas de restrição nesses países, para que estes focos não se propaguem.

Em Espanha, não se registaram novos casos e as zonas de proteção e restrição anteriormente delimitadas foram desativadas no dia 08 de dezembro.

A GAAP é uma doença viral infecciosa das aves que pode ter consequências graves na rentabilidade da criação de aves de capoeira, ao perturbar o comércio dentro da União e as exportações para países terceiros.

Surtos de gripe aviária em mamíferos mais do que duplicaram em 2024
Leia Também

Surtos de gripe aviária em mamíferos mais do que duplicaram em 2024

Tópicos Doenças Restrição ao comércio Doenças e condições Bruxelas Portugal Comissão Europeia União Europeia Países Baixos República da Irlanda
Investigação
Opinião Ver mais
Eurico Reis
Eurico Reis
Ventos de Oeste

Chuvas intensas vão cair (Parte III)

Depois do canalha Musk ter tido o descaramento de declarar que a empatia é uma das fraquezas fundamentais da civilização europeia, eis que a Administração Trump se atreve a proclamar que as actividades da UE minam a liberdade política e a soberania dos povos.

Menu shortcuts

Bruxelas atualiza medidas contra a gripe aviária após registar 74 novos casos