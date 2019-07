O massacre ocorreu na manhã de segunda-feira, dia 8 de Julho, em Karida, uma aldeia no interior da Nova Guiné com cerca de 800 habitantes e durou vários dias. Entre as 24 vítimas estão confirmadas oito crianças e oito mulheres, entre elas duas grávidas. Alguns relatos apontam para um maior número de mortos.

Pills Pimua, o oficial encarregado do centro de saúde da aldeia, esteve presente durante o ataque que teve início por volta das seis da manhã enquanto os aldeões dormiam: assim que se apercebeu do que se estava a passar fugiu e escondeu-se nuns arbustos onde permaneceu durante a investida. Quando regressou deparou-se com "corpos cortados aos pedaços e casas ardidas" o que dificultou a identificação dos restos mortais.

O polícia que examinou a cena do crime, Thomas Levongo, refere que devido à hora do ocorrido não existem testemunhas para identificar os atacantes. No entanto tudo aponta para um ataque de uma das tribos inimigas na sequência de uma rivalidade que dura há muitos anos.



Através de um documentário, a BBC descreveu Papua Nova-Guiné como um dos países mais perigosos para as mulheres.