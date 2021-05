Uma porção de nada, uma barra proteica mordida ou moscas treinadas também se vendem no OLX

Pelos vistos, quase tudo pode ser encontrado na plataforma de compra e venda online OLX - e as provas são recolhidas por uma página de Instagram. Entre camisolas, livros, carros ou quartos para alugar, encontra-se, por exemplo, um pack de dez moscas "extremamente gentis e treinadas", com "grande capacidade de voo, beleza natural, educação poliglota e um grande sentido de responsabiliade". E esta é apenas uma amostra.

Além de moscas, há também, por cem euros, "uma pequena porção de nada vinda das profundezas do vazio", "o presente ideal para quem pensa que tem tudo", ou ainda uma barra de proteínas com uma dentada. Esta compilação foi feita no Instagram, através da página "lolx", que todos os dias publica as vendas mais bizarras da plataforma online.

Esta página ganhou mais visibilidade, aliás, quando o comediante Nuno Markl a partilhou na sua página pessoal.

Há quem queira trocar um tronco ou um amplificar de sinal de internet por uma tartaruga, ou quem queira partilhar a sua conta da Netflix por dois euros. E os erros ortográficos fazem também parte de muitos anúncios: "esceleto umano tamanho real" é um exemplo.