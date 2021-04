Salvatore, o funcionário público que faltou 15 anos ao emprego

15 anos de faltas. Eis como Salvatore Scumace, um funcionário público da Calábria, uma província de Itália, recebeu o título de "rei das faltas" por parte da imprensa italiana.







O operador técnico do serviço de emergência do hospital Pugliese Ciaccio em Catanzaro tem agora 67 anos e, depois de uma investigação policial, foi acusado de abuso de poder, falsificação e extorsão agravada. Afinal, desde 2005 que não trabalhava - mas tal não o impediu de receber €538 mil.Seis dirigentes do hospital, alguns dos Recursos Humanos, também estão sob investigação por terem permitido as faltas ao emprego.Na investigação, a que a polícia chamou Part Time, foram analisados registos de presenças e de remuneração, bem como ouvidos os colegas do hospital.Em 2005, a diretora do hospital quis avançar com um processo disciplinar ao funcionário face ao seu absentismo mas este ameaçou-a. Pouco depois, a diretora reformou-se e o seu sucessor nunca soube das faltas.