Japão quer que jovens bebam mais álcool

As receitas fiscais sobre o álcool têm vindo a diminuir e a razão para isso é o menor consumo por parte da geração mais jovem.

As gerações japonesas mais jovens bebem menos, que as gerações anteriores e isto está a afetar as receitas dos impostos das bebidas alcoólicas como o saqué. Para combater esse efeito negativo nas finanças nacionais, a agência japonesa de impostos criou a campanha "Sake Viva!". Um concurso nacional que pretende impulsionar a indústria das bebidas alcoólicas e inverter a tendência atual.