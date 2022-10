Vaso chinês vendido por €8 milhões custava, afinal, €2 mil

Licitadores foram informados de que se tratava de uma peça "comum" mas estavam convencidos de que era um objeto extremamente raro do século XVIII.

Um vaso de porcelana do estilo Tianqiuping foi leiloado em França por mais de 8 milhões de euros. Os licitadores – maioritariamente chineses - estavam convencidos de que se tratava de um artefacto raro do século XVIII pelo que começaram a lançar valores cada vez mais altos. O caricato é que só depois de a compra estar fechada é que perceberam que afinal se tratava de um vaso "comum", decorado com dragões e nuvens, avaliado em "apenas" dois mil euros.