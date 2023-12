Teatro S. Luiz anuncia dez estreias de teatro e ópera em 2024

O Teatro S. Luiz, em Lisboa, vai acolher 18 peças de teatro, de janeiro a julho, sendo dez em estreia, à semelhança da ópera Felizmente há luar!, de Alexandre Delgado, sobre a obra de Luís de Sttau Monteiro.



Na programação de janeiro a julho de 2024, anunciada esta segunda-feira, estão as estreias de It's not over until the soprano dies, pela Mala Voadora, a 12 de janeiro, À procura de Chaplin, de Rita Calçado Bastos, a 28 de janeiro, That's all, folks!, pela Plataforma 285, em 28 de fevereiro, Retábulo, de Miguel Castro Caldas, e Os demónios não gostam de ar fresco, de Maria Quintans, sob direção de Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Chéu.





Catarina Eufémia, de Cláudia Gaiolas, produção integrada no ciclo "Anti-princesas", Irmã Palestina, da trilogia "1001 Noites" do Teatro O Bando, que terá a participação da Companhia Olga Roriz e da Banda Sinfónica Portuguesa, são outras estreias da temporada, a ocorrer respetivamente em 18 de abril e 30 de maio.Calderón, uma tragédia em verso de Pier Paolo Pasolini, com encenação e conceção de figurinos de Fabio Condemie, e uma peça a partir do texto inédito A velhice, de Gonçalo M. Tavares, pela Momento -- Artistas Independentes, com criação e encenação de Diogo Freitas, constam também da programação, anunciada pelo diretor artístico do S. Luiz, Miguel Loureiro, acompanhado de artistas que vão estar em palco no teatro.A peça Ruy de Carvalho, a história devida, em cena de 14 a 17 de março, será acompanhada da exposição Retratos Contados e de uma série de conversas em que o decano dos atores portugueses será homenageado.O encenador Carlos Avilez (1935-2023), fundador do Teatro Experimental de Cascais, que morreu no passado mês de novembro, também será lembrado no S. Luiz.A ópera Felizmente há luar!, com música e libreto de Alexandre Delgado, tem estreia marcada para 8 de maio e ficará em cartaz até dia 10.A obra é inspirada na peça em dois atos de Luís Sttau Monteiro, publicada em 1961, que decorre durante as lutas liberais do início do sécuo XIX. Distinguida com o Grande Prémio de Teatro da Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses, foi proibida pela censura da ditadura, e só chegaria aos palcos portugueses após o 25 de Abril.As conversas têm início a 5 de janeiro com o crítico de teatro Tito Lívio, que inaugura um novo ciclo no Janelão do teatro, e incluem ainda a série O nosso futuro ainda humano, integrada na área de Pensamento, com Joe Paton, a 18 de janeiro, Fátima Vieira, a 8 de fevereiro, e António M. Feijó, a 7 de março, numa curadoria de Carlos Pimenta.Na área da música estão anunciados Francisco Sassetti (26 e 27 de janeiro), Alex D'Alva Teixeira e Teatro Praga na homenagem a José Barata-Moura Fazer uma canção (07 a 11 de fevereiro), o espectáculo L'USAfonia, com artistas lusófonos a interpretarem o 'songbook' afro-americano (27 de fevereiro), Nancy Vieira, que irá apresentar o seu novo álbum, Gente (8 de março), João Roiz Ensemble (17 e 18 de abril) e o Picadeiro Jazz (nos dias 1, de 5 a 7 e de 13 a 15 de junho).A 06 de março, haverá Tributo a Maria da Fé, com António Zambujo, Duarte e Francisco Salvação Barreto, no Museu do Fado.Ainda na área da música, terá início a iniciativa Foco, em 20 de fevereiro, com o maestro Martim Sousa Tavares e Hugo van der Ding, que serão "Duas pessoas a dar um curso de cultura (em geral)", a ter continuidade a 3 de março.Na área da dança, surgem os espectáculos Bibi Há Bibi, de 11 a 13 janeiro, de Henrique Furtado Vieira e Aloun Marchal, Caio Tone Reprise, de Sílvia Real e Sérgio Pelágio, de 15 a 19 maio, mais o programa da Escola Superior de Dança, com Tânia Carvalho, de 5 a 7 de julho.Da programação do S. Luiz consta ainda a realização do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas (FIMFA), de 11 de maio a 2 de junho.O último espectáculo desta fase da programação do S. Luiz, fica em cena de 11 a 14 de julho, com a peça Mulheres de Shakespeare, de Fátima Vieira e Matilde Real, numa criação da Ensemble Sociedade de Actores.