A revista é linda, clama o Teatro Praga

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Confrontando o País e o meio teatral com os seus “preconceitos”, o Teatro Praga volta à revista. "Bravo 2023!", com “a vedeta” Marina Mota, é a nova aventura do grupo, para ver em Lisboa e no Porto.

“Não queríamos fazer uma revista moderninha, a rejeitar o que é de facto a revista; queríamos ir beber à fonte e não desconstruir o género”, vinca, em conversa com a SÁBADO, Cláudia Jardim. A atriz e criadora, que integra o núcleo duro que dirige a companhia Teatro Praga (com André e. Teodósio, José Maria Vieira Mendes e André Bento), refere-se a Bravo 2023!, a nova peça do grupo que pode ser vista de 13 a 22 de dezembro no Teatro São Luiz, em Lisboa, e a 12 e 13 de janeiro no Teatro Rivoli, no Porto.