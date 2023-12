No Teatro Aberto, Peter Handke, a memória e aqueles que desapareceram

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um prado, uma estepe, um banco intemporal, uma macieira. A cena é íntima, poética, estrategicamente encenada para que as palavras do austríaco Peter Handke, pela voz e corpo de João Pedro Vaz, sejam absorvidas do lado de cá do palco na plenitude. O narrador continua, mostra-nos o caminho pela frente, fala-nos da família, dos que partiram, fala-nos da eslasticidade entre passado e presente, até que tudo se comece a compor.