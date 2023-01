Os melhores dónutes artesanais do Porto, em 3 sugestões

As delícias açucaradas, ao estilo americano, são recriadas no Porto, com ingredientes frescos, opções vegan e combinações para todos os gostos.

Cada vez mais inclusivas, com produção própria e ingredientes frescos e locais. Estas lojas de dónutes artesanais, no Porto, têm opções variadas, com ou sem recheio, mais ou menos doces, com sabores que vão desde o chocolate a manteiga de amendoim, maracujá, limão, Nutella ou bolacha italiana.