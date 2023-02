No restaurante Suba, Trás-os-Montes encontra o mundo

Quando assumiu a cozinha do Suba, restaurante no sétimo piso do Hotel Verride Palácio Santa Catarina, em Lisboa, Fábio Alves trazia na mala mais de uma década de experiência. Criar uma identidade que agradasse aos clientes sem descurar as origens transmontanas foi o maior dos desafios. “A minha identidade seria trazer sabores fortes, de lá de cima, mas o importante era não exagerar no que estava a fazer.”