Estes discos ainda giram: a música e a rádio há 50 anos

Os tempos eram outros, num País mais tingido a preto e branco. Hoje visto como uma das derradeiras vozes radiofónicas portuguesas, Júlio Isidro lembra com nostalgia uma época em que a rádio (e os radialistas) tinham outro peso na vida dos ouvintes: "A programação era o reflexo dos realizadores e apresentadores, gostávamos de trazer a nossa originalidade e fazíamo-lo com pesquisa, rigor e muito gosto - era muitíssimo bom, porque as pessoas iam ouvir não só a estação de rádio mas o programa do fulano tal, naquele horário."