Uns phones para fugir do mundo?

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Os Bose QuietComfort Headphones garantem que nenhum ruído lhe tirará a concentração. Será mesmo assim?
Na vida adulta, um par de auscultadores sem fios não é um capricho, é um recurso de sobrevivência - passível de fazer parte de um kit de emergência, se me perguntam. Num mundo que leva o silêncio pouco a sério, trabalhar numa redação é, demasiadas vezes, um desafio à concentração. Foi por isso que, quando a Bose apresentou os seus QuietComfort Headphones na campanha de Dia dos Namorados, não hesitei: antes de ponderar oferecê-los precisava de os experimentar.