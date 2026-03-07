Sábado – Pense por si

Uns phones para fugir do mundo?

Os Bose QuietComfort Headphones garantem que nenhum ruído lhe tirará a concentração. Será mesmo assim?

Ângela Marques 07 de março de 2026 às 08:00
Auscultadores Bose QuietComfort para isolamento sonoro
Auscultadores Bose QuietComfort para isolamento sonoro DR

Na vida adulta, um par de auscultadores sem fios não é um capricho, é um recurso de sobrevivência - passível de fazer parte de um kit de emergência, se me perguntam. Num mundo que leva o silêncio pouco a sério, trabalhar numa redação é, demasiadas vezes, um desafio à concentração. Foi por isso que, quando a Bose apresentou os seus QuietComfort Headphones na campanha de Dia dos Namorados, não hesitei: antes de ponderar oferecê-los precisava de os experimentar.

