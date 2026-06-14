De "México 86" a "França, 2010": o melhor do futebol e dos anteriores Mundiais no streaming

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
A febre do Mundial espelha-se em muitos documentários nos serviços de televisão. Eis algumas sugestões de filmes, séries e arquivos para nos sintonizarmos com a história do desporto-rei.
Para entrar no espírito do Mundial de futebol, juntámos documentários, séries e arquivos que revisitam a história, os bastidores e as grandes figuras do desporto em questão. Das polémicas da Seleção francesa de 2010 à carreira histórica de Ronaldinho Gaúcho, estas são as nossas propostas.