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De "México 86" a "França, 2010": o melhor do futebol e dos anteriores Mundiais no streaming

A febre do Mundial espelha-se em muitos documentários nos serviços de televisão. Eis algumas sugestões de filmes, séries e arquivos para nos sintonizarmos com a história do desporto-rei.

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André Almeida Santos 14 de junho de 2026 às 18:00
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Õ documentário "Ronaldinho Gaúcho" está disponível na Netflix
Õ documentário "Ronaldinho Gaúcho" está disponível na Netflix Netflix

Para entrar no espírito do Mundial de futebol, juntámos documentários, séries e arquivos que revisitam a história, os bastidores e as grandes figuras do desporto em questão. Das polémicas da Seleção francesa de 2010 à carreira histórica de Ronaldinho Gaúcho, estas são as nossas propostas.

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Tópicos Jogos Mundial Jogo de futebol Jogo Televisão Netflix Portugal Brasil DAZN HBO Copa do Mundo FIFA de 1986 Saltillo Argentina Diego Luna Emiliano Martínez Raymond Domenech Ronaldinho Gaúcho
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