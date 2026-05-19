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Ténis "no sole"? Esta marca tem

Conhecida pela atenção ao design, a VEJA optou agora pela saúde dos pés. Tê-lo-á feito bem?

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Edição de 19 a 25 de maio
Ténis 'no sole'? Esta marca tem
Ângela Marques 19 de maio de 2026 às 17:00
Os ténis Jitsu encontram-se à venda nas lojas e no site oficial da VEJA por €170)
Os ténis Jitsu encontram-se à venda nas lojas e no site oficial da VEJA por €170) DR

Há marcas assim, que chegam como um sussurro. Primeiro ouvimos falar delas a uma amiga, depois reparamos nelas num festival, à porta de um restaurante ou numa revista de moda. De mansinho, está em todo o lado. Quando damos conta, tudo na nossa vida poderia combinar com ela e ela é tudo o que queremos (quem pode dizer, com honestidade, que não quis uns Samba Adidas em 2024?). A VEJA é uma dessas marcas que provoca o desejo.

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