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Drake regressou e lançou três discos numa só noite

O músico canadiano lançou o seu novo álbum de estúdio esta sexta-feira. Mas tinha mais duas surpresas na manga.

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Edição de 12 a 18 de maio
Diogo Barreto , Renata Lima Lobo 15 de maio de 2026 às 16:57
Drake tem 43 novos temas
Drake tem 43 novos temas Sammy Kogan/The Canadian Press via AP

Drake lançou não um, mas três álbuns de uma só vez esta sexta-feira de madrugada. Além do seu nono álbum de estúdio, Iceman, o rapper canadiano surpreendeu com o lançamento de dois projetos surpresa adicionais: Habibti e Maid of Honour. No total, o rapper lançou 43 temas de uma assentada naquele que é o seu regresso a solo depois da battle contra Kendrick Lamar - que terminou com a vitória do rapper de Compton.

Na capa de Iceman, em cuja capa figura a famosa luva usada por Michael Jackson e que Drake comprou, Drake dispara contra os antigos amigos e que lhe viraram as costas durante o beef de 2024, na canção "What Did I Miss?". Mas há também temas sobre vulnerabilidade como "Make Them Cry", o primeiro tema do disco.

Entre as colaborações estão os suspeitos do costume: Future, 21 Savage, Sexxy Red, PartyNextDoor ou Central Cee, espalhados pelos três álbuns lançados esta semana.

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