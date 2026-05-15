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Entrevista

Bárbara Tinoco: "Já posso morrer descansada: consegui escrever uma canção decente para a minha filha"

Bárbara Tinoco: 'Já posso morrer descansada: consegui escrever uma canção decente para a minha filha'
Gonçalo Correia 15 de maio de 2026 às 07:00

Entrevistas

Esta sexta-feira, a cantora surpreende o País com um disco novo, "Hormonal". Em entrevista à SÁBADO, fala da carreira, da maternidade que inspira o álbum e de uma canção especial que escreveu para a filha.

O receio é real, mas agora há coisas mais importantes. "Estou com muito medo de como vai ser recebido este disco, se vai floppar ou correr bem, e vou ficar muito triste se correr mal", assume a dada altura Bárbara Tinoco, em entrevista à SÁBADO. Mas logo acrescenta: "Acho que vou encarar o insucesso profissional - que é inevitável, acontece a toda a gente - de outra forma porque a minha filha ri-se e esse é o som mais bonito do mundo. Sucesso para mim agora é ter putos a correr pela casa, ter uma família e ser feliz."

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