Três filmes novos para ir ver ao cinema antes do Natal

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Emocione-se com as recordações da época em que esteve longe da família, encontre beleza na simplicidade ou viaje com uma família de patos: não tem desculpa para não encontrar um filme que queira ver.

"Dias Perfeitos" é o novo filme de Wim Wenders, realizador alemão de 78 anos que fez filmes como "Paris, Texas" (1984), "As Asas do Desejo" (1987) e "Viagem a Lisboa" (1994)

"Dias Perfeitos" é o novo filme de Wim Wenders, realizador alemão de 78 anos que fez filmes como "Paris, Texas" (1984), "As Asas do Desejo" (1987) e "Viagem a Lisboa" (1994) D. R.

Na altura do Natal há uma outra disposição para ir ao cinema. Seja porque alguns têm mais tempo disponível seja porque a chuva e o frio convidam ao abrigo de uma sala, sem esquecer as horas passadas em convívio familiar (e com as crianças da família) e a regra da oferta e da procura, que leva a que estreiem muitos filmes em dezembro, de animação, blockbusters e de temas em torno da família.