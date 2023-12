Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"Deixar o Mundo para Trás", um thriller do fim do mundo

Com Julia Roberts, Ethan Hawke e Mahershala Ali nos principais papéis, e os Obama como produtores, "Leave the World Behind" é um filme apocalíptico - com sinais de alarme e momentos delicodoces.