Semideuses na adolescência: Percy Jackson chega às séries

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Primeiro vieram os livros, depois os filmes que os adaptaram. No início do século, Harry Potter chegou ao cinema e criou tendências numa altura em que várias outras rebentavam e continuam por aí, tanto no cinema como em televisão, do fantástico, graças à trilogia de O Senhor dos Anéis, aos filmes de super-heróis: o Homem-Aranha de Sam Raimi mostrou que se podiam fazer filmes de jeito com personagens da Marvel.