Morreu Lô Borges, fundador do Clube da Esquina

O músico brasileiro de 73 anos gravou um dos discos mais importantes da história da MPB.

Morreu o músico brasileiro Lô Borges, fundador do Clube da Esquina, aos 73 anos, este domingo, 2 de novembro. O músico estava internado no Hospital Unimed há duas semanas devido a uma infeção relacionada com medicação.

Lô Borges gravou com Milton Nascimento um dos discos mais importantes da música brasileira do século passado, Clube da Esquina, editado em 1972.

A notícia da sua morte foi anunciada pela família nas redes sociais da banda: "É com enorme tristeza que anunciamos o falecimento do nosso querido Lô Borges, aos 73 anos, na noite de domingo, em Belo Horizonte-MG".

Nascido Minas Gerais, em 1952, Salomão Borges Filho, Borges conheceu Milton Nascimento na esquina entre a Rua Divinópolis e a Rua Paraisópolis, no bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte. Ali ficavam a fumar, beber e fazer música horas afim. Ficaram conhecidos como "o clube da esquina".

Essas sessões musicais impressionaram Milton que o convidou para um projeto intitulado Clube da Esquina que viria a marcar indelevelmente a MPB (Música Popular Brasileira). Depois de um disco a solo, também publicado em 1972, Borges esteve em silêncio até 1978 quando gravou Clube da Esquina 2, de novo com Nascimento.

Na sua página de Instagram, a equipa de Milton lembrou o músico: "Lô Borges foi - e sempre será - uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento", acrescentando ainda que a relação foi para além da música e que os dois tiveram uma "amizade e cumplicidade lindas". "Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos", acrescentam ainda.