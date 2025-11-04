Sábado – Pense por si

Viagem no tempo: há 50 anos, estes foram os filmes que se revelaram ao mundo

Em novembro de 1975, chegava às salas "Voando Sobre um Ninho de Cucos" e Pier Paolo Pasolini era brutalmente assassinado. O que nos trouxe mais esse ano? "Tubarão", "Barry Lyndon", Carrie Fisher e um Óscar para "O Padrinho II".

Nuno Miguel Guedes 04 de novembro de 2025 às 23:00
'Voando Sobre um Ninho de Cucos', de Milos Forman, foi um dos filmes clássicos que o ano de 1975 nos legou
"Voando Sobre um Ninho de Cucos", de Milos Forman, foi um dos filmes clássicos que o ano de 1975 nos legou D.R.

Parece difícil contornar este fascínio que a natureza humana aparenta ter pelos números redondos que marcam o tempo que inventámos. A celebração ou a recordação é então inevitável e uma forma de nos reasssegurarmos do que fomos e do que somos.

