Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan: uma colaboração de outro mundo

Os dois ícones da ficção Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan juntaram-se para criar uma história de amor... sobrenatural, naturalmente.

Ângela Marques 01 de novembro de 2025 às 18:00
Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan escreveram um romance sobrenatural
Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan escreveram um romance sobrenatural DR

É difícil imaginar alguém com mais de 30 anos que não consiga reconhecer, à distância de um título, o fenómeno simultaneamente literário e mediático que é o anúncio de uma colaboração criativa de Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan. Afinal, falamos de um dos mais vendidos autores de romances do mundo (150 milhões de exemplares não é coisa pouca) e do realizador que assinou O Sexto Sentido, o filme que pôs a palavra spoiler nas bocas do mundo. Além do Amor é o resultado do dueto a que se propuseram - chegou com estrondo às livrarias a 14 de outubro e vai ser um filme, protagonizado por Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor, em 2026. O que podemos esperar dele?

