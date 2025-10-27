Sábado – Pense por si

Música

Na canção dos Tame Impala, há um labirinto em que Kevin Parker se perde

Em "Deadbeat", o novo álbum de Tame Impala, Kevin Parker dança com os fantasmas da sua própria música e existência. A pista está cheia, mas a viagem parece perder-se no experimentalismo.

Capa da Sábado Edição 21 a 27 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de outubro
Na canção dos Tame Impala, há um labirinto em que Kevin Parker se perde
Tiago Neto 27 de outubro de 2025 às 18:00
Cantor, instrumentista virtuoso e versátil e 'geek' de estúdio, Kevin Parker criou o projeto musical Tame Impala no final dos anos 2000
Cantor, instrumentista virtuoso e versátil e "geek" de estúdio, Kevin Parker criou o projeto musical Tame Impala no final dos anos 2000 Mairo Cinquetti/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Quinze anos e uma carreira depois de Innerspeaker, disco que anunciou Kevin Parker e o seu alter-ego Tame Impala ao mundo enquanto figura messiânica do rock psicadélico, as coordenadas alteraram-se. A música perdeu a arrogância juvenil, ganhou a densidade de uma confissão, esfarelou-se por géneros em que não acreditávamos que se aventuraria e o resultado conhece-se agora: Deadbeat, novo álbum editado a 17 de outubro, que será apresentado ao vivo em Portugal na Super Bock Arena, no Porto e na MEO Arena, em Lisboa, respetivamente dias 4 e 5 de abril do próximo ano. Comecemos, porém, por olhar para trás.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

Menu shortcuts

Na canção dos Tame Impala, há um labirinto em que Kevin Parker se perde