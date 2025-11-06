Sábado – Pense por si

Constipações caninas e felinas: mito ou verdade? Descubra aqui tudo o que precisa saber

Muitos casos são leves e passam com repouso e hidratação.

06 de novembro de 2025 às 09:59
“Os cães e os gatos também ficam constipados?” Ficam, sim, mas não é a mesma constipação dos humanos. No caso deles falamos sobretudo de infeções respiratórias próprias de cada espécie. Vamos explicar-lhe tudo.

